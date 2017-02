Trump planeja lançar novo decreto de imigração amanhã Agência Estado Link



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja assinar um novo decreto de imigração que impede temporariamente a entrada de pessoas de certos países nos EUA, nesta quarta-feira. O decreto, que será uma reformulação do anterior, deve se aplicar somente a futuros requerentes de visto e não à pessoas que já possuem o documento, de acordo com fontes.



O decreto original, assinado no mês passado, barrava a entrada nos EUA de cidadãos de sete países de maioria muçulmana, com a Casa Branca afirmando que a justificativa da medida era a preocupação com o terrorismo. Ele se aplicava a pessoas que já possuíam vistos, assim como requerentes. O Departamento de Estado divulgou que, como resultado do decreto, mais de 60 mil vistos foram revogados.



Segundo um rascunho do novo documento, o decreto de amanhã não inclui pessoas que já possuem visto, de acordo com as fontes, embora tenham alertados que mudanças na medida ainda podem ser feitas antes de sua divulgação. Questionado, um porta-voz da Casa Branca não quis comentar sobre o conteúdo do novo decreto. Fonte: Dow Jones Newswires.







