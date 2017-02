Em final emocionante, Acadêmicos do Tatuapé é campeã em SP Estadão Conteúdo Link



Paulo Pinto/Ligasp/Fotos Públicas - 25/02/2017 Desfile da Tatuapé: título veio no desempate, pois ficou com a mesma pontuação da Dragões da Real Desfile da Tatuapé: título veio no desempate, pois ficou com a mesma pontuação da Dragões da Real



Com 269,70 pontos, a Acadêmicos do Tatuapé se sagrou a campeã do Grupo Especial do carnaval paulistano em 2017, em uma decisão que só ocorreu na última nota do último quesito, o samba-enredo. A escola, que desfilou na primeira noite, na sexta-feira, 24, levou para a avenida a celebração dos povos da África. O enredo é intitulado "Mãe África conta a sua história: Do Berço Sagrado da Humanidade à Terra Abençoada do Grande Zimbabwe".



A mesma quantidade de pontos foi obtida pela Dragões da Real, que perdeu o título no critério de desempate. Com 268,10 e 268,20 pontos, Águia de Ouro e Nenê de Vila Matilde, respectivamente, foram rebaixadas ao grupo de acesso.



Um dos destaques foi o penúltimo carro alegórico da escola, com crianças e integrantes da velha guarda, que contagiaram o público. O desfile durou uma hora e um minuto.



Fundada em 1952, com o nome de Unidos de Vila Santa Isabel, a escola da zona leste teve uma trajetória de glória nos últimos anos. Após um jejum de seis carnavais, a Tatuapé voltou ao grupo especial em 2013. No ano passado, com homenagem à fluminense Beija-Flor de Nilópolis.



Em 23 de abril do ano passado, dia de São Jorge, a escola definiu o enredo de 2017. O projeto é o primeiro do carnavalesco Flávio Campello na Tatuapé. Ele substituiu Mauro Xuxa, que assinou os últimos cinco desfiles.





