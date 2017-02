Veículo é encontrado 'depenado' após ser furtado em Araçatuba Monique Bueno Link



Terça-Feira - 28/02/2017 - 17h40





Comentários via Facebook: Atualização: 17h42 de 28/02/2017

Dayse Maria/Folha da Região - 28/02/2017 Além das rodas, o Gol estava sem a bateria e com fios de um suposto aparelho de som cortados



Policiais Militares encontraram, na manhã desta terça-feira (28), um Gol 1000, prata, ano 1996, abandonado em uma estrada rural de Araçatuba. A comunicação foi feita pelo dono de uma fazenda localizada na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), perto da lagoa conhecida como "Três X".



Ele contou à PM que acordou cedo para trabalhar e viu o veículo estacionado sem três rodas, numa estrada paralela à entrada de sua fazenda. Além das rodas, o veículo estava sem a bateria e com fios de um suposto aparelho de som cortados. No interior, havia os documentos do carro e também um crachá de uma construtora. Foi solicitado o trabalho da perícia no local.



Segundo consta no boletim de ocorrência, o Gol foi furtado na mesma data, no entanto, a polícia não conseguiu contato com o dono, motivo pelo qual o carro foi apreendido e encaminhado ao guincho Jussara.





