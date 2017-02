Comerciante é flagrada dirigindo bêbada em rodovia Monique Bueno Link



Uma comerciante de 53 anos foi flagrada pela Polícia Militar Rodoviária dirigindo bêbada pela rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463). A abordagem policial ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (27), em Araçatuba. Apesar de confessar ter tomado três garafas de cerveja, ela foi liberada na delegacia após realizar exame de sangue.



Durante fiscalização de trânsito, policiais rodoviários deram sinal para a comerciante parar o veículo que conduzia, um Corsa Classic azul, ano 2010, com placas de Araçatuba. No entanto, ela desobedeceu, mas foi abordada no quilômetro 41 da rodovia. Foram vistoriados seus documentos e os do veículo, que estavam em ordem.



BAFÔMETRO

Com sinais de embriaguez ao volante, como odor etílico, voz pastosa e olhos avermelhados, a comerciante foi convidada a fazer o teste do bafômetro, que resultou em 1,0 miligrama de álcool por litro de ar expelido. O resultado corresponde a três vezes o limite previsto (0,33 mg/L) para que, a partir daí, se configure crime de embriaguez previsto no artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).



A mulher confirmou ter ingerido três garrafas de cerveja, duas horas antes, com as amigas. No plantão policial, ela consentiu em ser submetida ao teste de dosagem alcoólica.



Em seu despacho, a autoridade policial deliberou pela elaboração do boletim de ocorrência, deixando de autuar a acusada em flagrante, ficando no aguardo do documento oficial do IML (Instituto Médico Legal). Isso porque, explicou ele, a comerciante consentiu a retirada de amostra de sangue para fins de contraprova de embriaguez, fazendo valer seu direito previsto no parágrafo 2º do artigo 306 do CTB e também "não trará prejuízo na investigação criminal, tendo em vista que os fatos serão apurados por meio de inquérito a ser instaurado tão logo confeccionado o respectivo laudo pericial".



O veículo da comerciante foi entregue a uma pessoa habilitada e designada por ela.





