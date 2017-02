Bruna Marquezine posta foto de topless em viagem ao Caribe Agência Estado Link



Terça-Feira - 28/02/2017 - 15h15





Comentários via Facebook: Atualização: 15h22 de 28/02/2017

Instagram/Reprodução Foto de Bruna no Instagram recebeu mais de 150 mil curtidas em apenas 30 minutos Foto de Bruna no Instagram recebeu mais de 150 mil curtidas em apenas 30 minutos



Longe da badalação do carnaval, Bruna Marquezine aproveitou o fato de ser uma anônima das Ilhas Turks e Caicos, localizada no mar do Caribe, e fez topless na praia.



A foto de Bruna recebeu mais de 150 mil curtidas em apenas 30 minutos, e quase dois mil comentários, a maioria elogiando a boa forma física da atriz.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão