Buraco ocupa de um lado a outro de rua e incomoda moradores Larissa Mendes - Especial para a Folha da Região Link



Terça-Feira - 28/02/2017 - 14h48





Comentários via Facebook: Atualização: 14h49 de 28/02/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 23/02/2017 Cratera começou há cerca de um ano, porém dobrou de tamanho com as chuvas mais recentes Cratera começou há cerca de um ano, porém dobrou de tamanho com as chuvas mais recentes



Um buraco na rua Júlia de Oliveira Carvalho, no bairro Jardim Nova Iorque, em Araçatuba, está impedindo a passagem de veículos pelo local devido a sua extensão. A cratera se formou há mais de um ano e hoje ocupa praticamente de um lado a outro da rua.



A estudante Giovanna Marques Moretti, de 18 anos, disse que mora próximo ao local há 13 anos e que nunca tinha visto uma situação como essa. "É a primeira vez que um buraco fica desse tamanho e a cada dia que passa ele fica maior. É complicado para eu conseguir chegar à faculdade, porque sempre que passo por ali de manhã tenho que fazer mil manobras para não cair. Semana passada eu estava saindo de casa e um carro estava caído ali com as duas rodas da frente presas. Várias pessoas tiveram que ajudar a moça".



A água que fica parada no local também assusta a estudante. "Com as chuvas tudo piora. No começo do ano ele não estava tão grande, mas como choveu muito, piorou. Sem contar que a água que cai ali fica muito tempo parada e com isso as chances do lugar virar um criadouro do mosquito Aedes aegypti são grandes".



OUTRO LADO

Em nota enviada pela assessoria de imprensa da Prefeitura, o secretário de Obras e Serviços Públicos, Constantino Alexandre Vourlis, disse que o local faz parte da lista da operação tapa-buracos, mas não há data definida para que o reparo aconteça, pois a secretaria está atendendo os locais prioritários.



PARTICIPE DO DISQUE-FOLHA

Defenda seus direitos e sua cidade. Ligue para a Redação: (18) 3636-7774, envie e-mail para disquefolha@folhadaregiao.com.br ou mensagem pelo Whatsapp: (18) 99663-5314.





