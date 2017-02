Dupla é presa por tentar matar casal a tiros em residência Da Redação Link



Dois homens foram presos pela Polícia Militar, acusados de tentar matar um casal a tiros, na noite de segunda-feira (27), no bairro Pereira Jordão, em Andradina (a 112 km de Araçatuba). O crime aconteceu dentro da casa das vítimas, depois de um desentendimento ocorrido na penitenciária do município. Apesar dos disparos, ninguém ficou ferido.



Uma equipe de Força Tática foi até a residência para averiguar denúncia de disparo de arma de fogo. Ao conversar com as vítimas e testemunhas, os policiais foram informados de que três homens teriam efetuado vários disparos na residência por causa de desavenças ocorridas dentro do presídio, durante o horário de visitas. O motivo não foi informado.



Os PMs pediram apoio e conseguiram localizar e deter a dupla na rua Euclides da Cunha, dentro de uma casa, tentando se esconder sob cobertas. A arma usada no crime e o terceiro envolvido não foram localizados. Na delegacia, foram autuados por tentativa de homicídio e levados para a cadeia (Colaborou Roni Willer)





