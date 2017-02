Movimento é tranquilo nos aeroportos do País, com três atrasos na última hora Agência Estado Link



O movimento nos aeroportos do País ainda é tranquilo nesta terça-feira de carnaval, segundo monitoramento da Infraero. Na última hora, apenas três voos apresentavam atraso: um em Brasília (DF), outro em Montes Claros (MG) e mais um em Salvador (BA). Desde o início do dia, 20 operações foram realizadas fora do horário previsto, 3,1% do total de 642 voos programados.



Ainda segundo a Infraero, 49 operações foram canceladas até agora. Os terminais Santos Dumont, no Rio, e de Fortaleza (CE) apresentam a maior quantidade de cancelamentos, ambos com nove.







