Afogamentos fazem 15 vítimas na região de Araçatuba

Diante desses números, o órgão faz um alerta aos banhistas para terem cuidado ao entrar no mar, piscinas, rios, lagos e cachoeiras, principalmente no verão, quando o fluxo de pessoas nessas áreas é maior.



Segundo o diretor operacional do Grau (Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências), da pasta estadual, Jorge Michel Ribera, alguns fatores influenciam o aumento dos riscos de afogamento durante o verão, como as típicas temperaturas altas da estação, a larga disposição de água doce na capital e no interior do Estado, além da vasta extensão de praias no litoral.





