Wilson Marini: 'Franquias descobrem o Interior'

As cidades do Interior Paulista passaram a ser o destino preferido de novos franqueadores. Quem afirma é Claudio Tieghi, diretor de inteligência de mercado da Associação Brasileira de Franchising (ABF), de acordo com reportagem publicada pelo jornal O Vale, da Rede APJ (Associação Paulista de Jornais). Segundo ele, a migração para o Interior é uma tendência, com as redes buscando novos mercados com custos menores e novos consumidores em locais com grandes potenciais. É o caso da Crazy4Mugs, rede de franquias especializada em presentes criativos. A empresa planeja abrir 25 pontos no Interior de São Paulo em 2017. A rede Sóbrancelhas quer abrir 15 novas unidades no Interior Paulista até o final do ano. Somente o Vale do Paraíba receberá 30 novas franquias este ano, pelo menos. Em 2016, o setor de franquias viu o faturamento crescer 8,3% no país, alcançando R$ 151,2 bilhões, segundo a ABF. Em 2017, o salto deve ser maior.



Mercado em alta

A Eurolaf Veículos Especiais anunciou a abertura de escritório em São Caetano do Sul, no Grande ABC, e a construção de nova fábrica, no Estado de São Paulo, ainda neste primeiro semestre. A empresa possui unidade em São José dos Pinhais (PR) e atua no mercado de transformação de veículos para polícias e bombeiros, além de ambulâncias, veículos para resgate e transporte escolar. Segundo a empresa, a renovação de frotas, com frequência média de dois anos, abre boas perspectivas de negócio.



Visão global, ação local

O jornal Valor Econômico deu destaque ao Parque Tecnológico de Sorocaba, que aposta na internacionalização para atrair novos investimentos e startups. A estratégia é captar recursos estrangeiros por meio de centros de pesquisa e empresas interessados em atuar no mercado latino-americano. Segundo o presidente do parque, Rubens Hungria de Lara, trata-se de colocar em prática o lema “pense globalmente e haja localmente”. Lara quer posicionar Sorocaba como uma porta de entrada para empresas inovadoras e de base tecnológica de todo o mundo.



Mais juízes

O Tribunal de Justiça vai criar 150 cargos de juiz de direito auxiliar e 2.419 cargos de assistente judiciário. Os novos juízes auxiliares serão distribuídos em comarcas de entrância final no Interior Paulista e Litoral. Em relação aos escreventes, a intenção é substituir gradualmente os servidores municipais que prestam serviços nos fóruns das comarcas do Interior por servidores concursados do quadro do próprio: aproximadamente 800 nos anos de 2017, 2018 e 2019.



Viva seu município

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) lançou a campanha Viva Seu Município. O slogan é “Você nasceu aqui, não o deixe morre”. A entidade sugere que na última semana de março – de 20 a 24 –, os gestores levem seus gabinetes para a rua, montando uma estrutura em uma praça ou local de fácil acesso e promova audiências públicas que retratem a realidade financeira local. “Para ter o apoio da comunidade, é preciso agir com honestidade, boa gestão e principalmente promover a transparência total”, diz o presidente da entidade, Paulo Ziulkoski.



Iamspe no Interior

Entre novembro e dezembro de 2016, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) ouviu 1.070 usuários nas regiões de Araçatuba, Barretos, Bauru, Campinas, Araraquara, São Carlos, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Baixada Santista, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba, além da capital e Região Metropolitana de São Paulo. Na avaliação geral, o órgão obteve 88,8% de aprovação, 0,5% a mais em relação a 2015. O sistema de saúde do Iamspe atende 1,3 milhão de funcionários públicos do Estado de São Paulo, que utilizam rede de atendimento com mais de 100 hospitais, além de 17 postos de atendimento próprios no Interior.



Vacina em farmácias?

A deputada estadual Maria Lúcia Amary (PSDB), que tem base eleitoral na região de Sorocaba, apresentou projeto de lei que autoriza as farmácias e drogarias do Estado de São Paulo a aplicar vacinas, a exemplo de Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. O objetivo é ampliar o acesso da população à vacinação e colaborar em campanhas de modo a aumentar a cobertura da população.



Restrição ao ensino a distância

Projeto de lei apresentado por Celso Giglio (PSDB), que é médico e tem base eleitoral em Osasco, proíbe o ensino a distância (EAD) de cursos superiores voltados à formação de profissionais da área de saúde. Os conselhos regionais de Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social já se posicionaram contrários à autorização de cursos de graduação ministrados na modalidade a distância. As profissões da saúde pressupõem atendimento direto ao paciente para que não se coloque em risco a saúde da população, argumenta o parlamentar. Para virar lei, o projeto precisa ser discutido e aprovado na Assembleia Legislativa.





