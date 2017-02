Concurso em Prefeitura tem salário de até R$ 15 mil Da Redação Link



A Prefeitura de Ilha Solteira (a 166 km de Araçatuba) publicou na última sexta-feira (24) editais de dois concursos públicos para o preenchimento de 58 vagas, no total, principalmente na área de saúde. As funções são diversas, com oportunidade para quem possui desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior. O maior salário é o de médico de ESF (Estratégia Saúde da Família), com vencimentos de R$ 15.431,71, por 40 horas semanais de trabalho.



Já o maior número de vagas é para o cargo de professor de educação básica 1, com 10 oportunidades, seguido de merendeiro (7), agente comunitário de saúde (6), inspetor de alunos (6), professor de educação infantil (6), educador de creche (4), médico-cirurgião geral (2) e pediatra (2).



Há ainda vaga para os cargos de agente de controle de endemias, agente administrativo, auxiliar de enfermagem de ESF, auxiliar de odontologia, dentista, enfermeiro de ESF e médicos especialistas - cardiologista, dermatologista, endocrinologista, ginecologista/obstetra, otorrinolaringologista e psiquiatra.



INSCRIÇÕES

As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (1º) e devem ser feitas exclusivamente pela internet até as 21h59 do dia 15 de março, no site da GL Consultoria (www.glconsultoria.com.br), responsável pelos certames. As taxas variam entre R$ 40 a R$ 80. As provas estão previstas para o dia 26 de março, em dois períodos: manhã e tarde.





