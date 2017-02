Presidente da China promete esforços para reformas estruturais no lado da oferta Agência Estado Link



O presidente da China, Xi Jinping, afirmou hoje que o país vai continuar buscando reformas econômicas estruturais no lado da oferta e reforçará a qualidade e a eficiência da economia este ano, conforme informou a rádio estatal chinesa.



Segundo a rádio, em uma reunião do Grupo Central Líder em Finanças e Assuntos Econômicos, ele prometeu que Pequim continuará com seus esforços para apoiar o progresso da economia, assegurando ao mesmo tempo sua saúde e estabilidade.



Xi também disse que o país reduzirá ainda mais seu excesso de capacidade industrial e vai diminuir o número de empresas que geram apenas lucros suficientes para cobrir seus pagamentos de juros.



O governo exigiu estabilidade no mercado imobiliário, uma revitalização da manufatura e um estímulo estratégico no topo da indústria. Ele também prometeu reduzir os encargos financeiros sobre as empresas, incluindo as taxas administrativas, de acordo com a rádio estatal. Fonte: Dow Jones Newswires.







