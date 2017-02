PM atravessa caminhão em pista para parar viatura roubada Estadão Conteúdo Link



Segunda-Feira - 27/02/2017 - 17h23





Comentários via Facebook:

Divulgação - 27/02/2017 Um dos assaltantes morreu ao bater a viatura da PM no caminhão; comparsas conseguiram fugir Um dos assaltantes morreu ao bater a viatura da PM no caminhão; comparsas conseguiram fugir



Um suspeito morreu ao bater uma viatura da Polícia Militar roubada em Heliópolis, zona sul da capital, em um caminhão atravessado na pista da rodovia dos Bandeirantes, na madrugada desta segunda-feira (27), em Itupeva (a 490 km de Araçatuba). Outros três criminosos que estavam na viatura conseguiram fugir. Houve tiroteio na altura do pedágio da rodovia e policiais faziam cerco aos criminosos.



O veículo da polícia havia sido roubado pelo bando, armado com fuzis, em Heliópolis. Eles renderam os policiais que faziam patrulhamento no bairro e fugiram com o carro. Os bandidos teriam usado o sistema de radiocomunicação instalado na viatura, o que facilitou a localização da viatura.



BLOQUEIO

Perseguidos, os criminosos pegaram a rodovia em direção à região de Campinas. Eles conseguiram furar um primeiro bloqueio montado em Jundiaí, entrando pela contramão na rodovia. De acordo com a Polícia Civil de Itupeva, para evitar que os criminosos escapassem, policiais militares decidiram bloquear a pista da Bandeirantes com uma carreta.



Quando a viatura se aproximou do bloqueio, três integrantes da quadrilha saltaram e houve tiroteio. Eles teriam conseguido fugir. O outro, que dirigia o veículo, colidiu com a carreta e morreu.



O suspeito estava sem documentos e não tinha sido identificado até a conclusão desta reportagem. De acordo com os policiais que atendiam o caso, outra viatura da PM se acidentou durante a perseguição próximo de Jundiaí. Um cerco foi montado na região e até um helicóptero da PM foi usado na tentativa de capturar os fugitivos.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão