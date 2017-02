Ladrão é amarrado em poste após tentar golpe da saidinha de banco Erica Celestini - Webdiario - Rede APJ Link



Segunda-Feira - 27/02/2017 - 16h49





Comentários via Facebook: Atualização: 16h52 de 27/02/2017

Colaboração de leitor - 24/02/2017 Pessoas que passavam pelo local, vendo a confusão, conseguiram render o assaltante e o amarraram Pessoas que passavam pelo local, vendo a confusão, conseguiram render o assaltante e o amarraram



Um ladrão se deu mal ao tentar aplicar o golpe da "saidinha de banco" em uma vítima, no início da tarde de sexta-feira (24), na região central de Osasco (a 505 km de Araçatuba). Após ter ficado de olho em uma senhora, em uma agência bancária, na rua Avelino Lopes, ele a seguiu até o lado de fora e anunciou o assalto, exigindo que entregasse o dinheiro que havia sacado e também o celular.



A vítima começou a gritar. Pessoas que passavam pelo local, vendo a confusão, conseguiram render o assaltante e o amarraram em um poste até a chegada de uma equipe da Guarda Civil Municipal, que fez a prisão. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Osasco. O dinheiro e o celular da vítima foram recuperados.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão