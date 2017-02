Guardas encontram recém-nascido morto em saco de lixo Agência Estado Link



Guardas civis metropolitanos encontraram um saco de lixo com um bebê dentro, boiando no lago do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, por volta das 9h desta segunda-feira (27). Segundo eles, era uma menina, que ainda estava com o cordão umbilical preso à barriga. O corpo foi resgatado pelos Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), que tem uma base fixa no parque, a sacola estava na parte do lago que fica próxima à avenida Pedro Álvares Cabral, na altura do Monumento às Bandeiras. Em função da localização, o saco pode até ter sido jogado da rua, já que neste ponto não existem grades separando a calçada do lago. O caso será investigado pelo 27º DP (Campo Belo).





