Casal de jovens morre após colisão de motocicleta em árvore Ivan Ambrósio



Segunda-Feira - 27/02/2017 - 16h39





Atualização: 16h44 de 27/02/2017

Douglas Cossi/Ilha de Notícias/Colaboração - ??/02/2017 Pertences das vítimas no local onde ocorreu a batida; eles voltavam de festa de carnaval em prainha Pertences das vítimas no local onde ocorreu a batida; eles voltavam de festa de carnaval em prainha



Lincon de Oliveira, 19 anos, e Ana Clara Roberto, de 18, morreram em um acidente de moto na madrugada de sábado (25), em Ilha Solteira (a 166 km de Araçatuba). Eles caíram de moto quando voltavam da praia, onde ocorria o carnaval da cidade.



Conforme a Polícia Militar, o rapaz conduzia o veículo pela avenida Geralda Maria da Conceição, no bairro Vila dos Pescadores, quando perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore. A jovem, que estava na garupa, foi encontrada ao lado da rodovia em parada cardiorrespiratória.



Já Oliveira foi localizado caído próximo a um barranco, com múltiplas fraturas na face e tendo uma parada cardiorrespiratória. Eles foram levados pelo Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional da cidade, mas não resistiram. O sepultamento ocorreu em Ilha Solteira.





