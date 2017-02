STF divulga no site a nova versão do Regimento Interno Agência Estado Link



Segunda-Feira - 27/02/2017 - 16h25





Comentários via Facebook:





Está disponível no site do Supremo Tribunal Federal (STF) uma nova versão do Regimento Interno (RISTF) que inclui o histórico de todas as mudanças regimentais desde a sua criação até hoje. Nessa edição, o texto que foi alterado por emendas aparece riscado, seguido da nova redação do dispositivo. Dessa forma, o usuário pode acompanhar as mudanças e a evolução histórico-normativa no próprio Regimento, informa o site da Corte máxima.



O documento, atualizado pela Secretaria de Documentação do Tribunal, está disponível no menu "Legislação", na parte superior, à direita do site, no link "Regimento Interno Atual".



É possível consultar, também, o texto original do documento, publicado no Diário Oficial da União, em 1980. A outra versão disponível traz o texto consolidado até a Emenda Regimental 51, que inclui as anotações das legislações pertinentes ao Regimento.



Em breve, o texto consolidado será atualizado com novas anotações, de acordo com a Constituição Federal e com o novo Código de Processo Civil.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão