Motoristas encontram estradas livres nas rodovias paulistas Agência Estado Link



Segunda-Feira - 27/02/2017 - 15h40





Comentários via Facebook:





O tráfego de veículos nas estradas de São Paulo ainda transcorre sem grandes problemas para o motorista na tarde desta segunda-feira de carnaval. Conforme as concessionárias que administram as vias e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no momento há apenas pontos de congestionamento na Anhanguera e na Raposo Tavares.



Na Anhanguera, o trânsito vai do km 57 ao km 59, sentido do interior paulista, na região de Jundiaí, devido a obras na pista, que interditam uma faixa. Já na Raposo Tavares, há ainda reflexo de um acidente que ocorreu mais cedo: o congestionamento vai do km 40 ao km 38, na direção da capital.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão