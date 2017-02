Kaplan, do Fed, diz que alta de juros deve ser feita lenta e pacientemente Agência Estado Link



O presidente do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) de Dallas, Robert Kaplan, disse nesta segunda-feira que as taxas de juros estão "altamente acomodatícia", e precisam subir, mas este processo deve ser feito "lento e pacientemente".



Falando a estudantes e professores da Universidade de Oklahoma, Kaplan - que atualmente vota nas reuniões de política monetária - também disse que sente que é melhor elevar essas taxas "mais cedo do que tarde", mas disse que este comentário deve ser vista no contexto de um caminho lento e paciente de aumentos de juros.



Na primeira votação deste ano, em janeiro, Kaplan e seus colegas decidiram manter taxas inalteradas na faixa de 0,50% a 0,75%.



O próximo encontro é em março, e recentemente os economistas começaram a prever que o Fed vai deixar as taxas inalteradas novamente.



Kaplan acrescentou que "não há dúvida" de que as taxas precisam subir e que as taxas baixas nos EUA têm criado distorções por muitos anos, como observado por alguns.



Ainda assim, ele disse que não significa que as taxas têm que retornar aos níveis muito elevados observados no passado. Fonte: Dow Jones Newswires.







