Sargento Pimenta e Afroreggae se apresentam no Rio Agência Estado Link



Segunda-Feira - 27/02/2017 - 14h50





Comentários via Facebook:





Um dos blocos mais cheios do Carnaval carioca, o Sargento Pimenta começou sua apresentação às 10h30 desta segunda-feira, 27, e já durava até às 14h. O bloco é parado, em um palco montado no Aterro do Flamengo, na altura do monumento dos pracinhas. No ano passado, o bloco reuniu 180 mil foliões, segundo os organizadores.



O tema deste ano foi uma homenagem aos 50 anos do lançamento do disco "Sgt. Pepper'sLonelyHearts Club Band", o oitavo da carreira dos Beatles e que dá nome ao bloco. Os músicos anunciaram que tocariam todas as músicas do disco durante a apresentação.



O bloco é composto por duas partes: a banda - com duas guitarras, baixo, saxofone, trombone e dois trompetes - e a bateria, com os tradicionais instrumentos de uma escola de samba, como surdo, caixa, repique, tamborim e agogô. Os cerca de 140 batuqueiros são formados na oficina de percussão ministrada semanalmente ao longo do ano anterior.



O Sargento Pimenta foi criado em 2010 por um grupo de 13 amigos que gostavam de Beatles e o carnaval. Em 2011, o primeiro desfile reuniu cinco mil pessoas.



Ao todo, 63 blocos desfilarão pelas ruas do Rio, nesta segunda. Na orla do Leme, na zona sul, o Bloco Virtual estimou que reuniu 20 mil pessoas. O bloco Afroreggae também desfilou na Rua Primeiro de Março, no centro do Rio.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão