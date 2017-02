Onça é resgatada após provocar alvoroço em avenida; veja fotos Ivan Ambrósio Link



Segunda-Feira - 27/02/2017 - 14h40





Comentários via Facebook: Atualização: 14h44 de 27/02/2017

J. Serafim Show/Colaboração - 25/02/2017 Populares aproveitaram para fotografar o felino, que foi levado em uma gaiola para uma clínica Populares aproveitaram para fotografar o felino, que foi levado em uma gaiola para uma clínica







Fotos de J. Serafim Show/Colaboração





Populares que passavam pelo local viram a movimentação da onça e entraram em contato com os bombeiros e a Polícia Militar Ambiental. A cena causou alvoroço de parte da população, que foi até a avenida conferir o resgate.



ISOLAMENTO

Os policiais isolaram o quarteirão por mais de duas horas até a chegada de um veterinário com equipamento necessário para aplicar o tranquilizante no animal. Assim que foi sedada, a onça foi capturada pelos bombeiros e colocada em uma gaiola.



Populares aproveitaram para fotografar o felino, que foi levado para uma clínica, onde passou por exames que constataram que estava bem e poderia ser devolvido à natureza. A soltura foi feita na tarde do mesmo dia, em uma área de mata na região.

