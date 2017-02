Sock é campeão em Delray Beach com desistência de Raonic de jogar final por lesão Agência Estado Link



O norte-americano Jack Sock nem precisou entrar em quadra neste domingo para conquistar o título do Torneio de Delray Beach. Com uma lesão na coxa sofrida nas semifinais, o canadense Milos Roanic, o número 4 do mundo, desistiu de jogar a decisão, garantindo a conquista ao 21º colocado no ranking da ATP.



Raonic sofreu a contusão na coxa direita no último sábado, durante a vitória sobre o argentino Juan Martin del Potro pelas semifinais. Neste domingo, o canadense realizou duas horas de tratamento, mas não conseguiu se livrar do incômodo, optando, então, por não disputar a final.



Assim, Sock assegurou o seu segundo título na temporada 2017 e deverá aparecer em 18º lugar na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP. O norte-americano, de 24 anos, foi campeão em janeiro na Nova Zelândia, em Auckland, e também ajudou os Estados Unidos a avançar às quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis.



Sock acumula 11 vitórias em 12 jogos neste ano, com a sua única derrota tendo sido para o francês Jo-Wilfried Tsonga na terceira rodada do Aberto da Austrália. "Não é o ideal para qualquer um, mas um título é um título", disse o tenista norte-americano.







