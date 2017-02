Instituto alerta para chuvas intensas em Araçatuba Monique Bueno Link



Divulgação Os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora Os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora



O Alert-AS (Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos), órgão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), alerta a cidade de Araçatuba para possível ocorrência de chuvas intensas, com grau de severidade intitulado em "perigo potencial", entre 13h e 23h59 deste domingo (26).



De acordo com o órgão, a cidade pode ter risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e leves alagamentos. Os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora e a precipitação ser de até 50 milimetros.



As áreas afetadas compreendem: Campinas, Bauru, Araraquara, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José do Rio Preto, Sorocaba, Brangança Paulista, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul paulista, região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira e Serra da Mantiqueira; além de Mato Grosso do Sul.



A população é orientada pelo Inmet a não se abrigar debaixo de árvores; desligar aparelhos elétricos; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda por conta do risco de queda pelo vento. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e Corpo de Bombeiros, 193.







