EUA: polícia identifica suspeito de jogar picape contra pessoas em Mardi Gras

Autoridades identificaram neste domingo o homem que teria jogado a sua picape contra um grupo de pessoas que participava de um desfile de Mardi Gras em Nova Orleans, nos Estados Unidos. O Departamento de Polícia de Nova Orleans emitiu um comunicado identificando o homem como Neilson Rizzuto, de 25 anos. Registros online de prisões mostraram que Rizzuto estava detido na prisão da cidade.



O acidente ocorreu no sábado, durante uma das noites mais movimentadas do Mardi Gras, quando milhares de pessoas se aglomeram nas ruas da região de Mid-City para assistir os desfiles de carros alegóricos e pegar contas e bugigangas lançados pelos destaques dos carros.



"Nós suspeitamos que o indivíduo estava altamente intoxicado", disse o chefe de polícia Michael Harrison no sábado à noite. Harrison foi questionado pela mídia se havia suspeita de terrorismo. Embora não tenha negado, ele disse que este parecia um caso em que o suspeito "dirigia enquanto intoxicado".



Vinte e uma pessoas foram hospitalizadas após o acidente, com cinco vítimas levadas ao centro de trauma. No entanto, suas condições não parecem ser representar risco de vida, segundo o médico Jeff Elder, diretor de serviços de emergência da cidade. Sete outras pessoas atingidas não aceitaram ser hospitalizadas, segundo ele.



As vítimas são desde crianças de 3 a 4 anos até adultos em seus 30 e 40 anos, conforme Elder. Entre os feridos, também estava uma policial de Nova Orleans. Harrison disse que a oficial, que estava de plantão, passou por testes para determinar a extensão de seus ferimentos e estava "se sentindo bem". Fonte: Associated Press.







