Papa Francisco diz que estuda possibilidade de viajar ao Sudão do Sul

O Papa Francisco disse neste domingo que está estudando a possibilidade de viajar ao Sudão do Sul, nação do leste da África que enfrenta fome e guerra civil. Francisco disse, em visita a uma igreja anglicana em Roma neste domingo, que bispos anglicanos, presbiterianos e católicos pediram a ele que visite o país "mesmo que seja só por um dia".



O Papa afirmou ainda que pediram a ele que visite o arcebispo de Canterbury Justin Welby, o líder anglicano que também tem condenado o sofrimento no Sudão do Sul.



Francisco e seus assessores estão estudando a possibilidade da viagem. O Papa não especificou se eles estavam considerando uma viagem só dele ou junto com Welby.



O Papa exigiu ações concretas para levar comida para pessoas famintas no Sudão do Sul. A Organização das Nações Unidas e outros acusaram o governo local de bloquear ou restringir as entregas de ajuda ao país. Fonte: Associated Press.







