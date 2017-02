As escolas de samba de Araçatuba além do carnaval Talita Rustichelli Link



Domingo - 26/02/2017 - 15h24





Alexandre Souza/Folha da Região - 24/02/2017 Jacques Pétia mostra a bandeira da Unidos da Zona Leste Jacques Pétia mostra a bandeira da Unidos da Zona Leste







E assim, a dependência da verba pública para seguirem com os projetos acabou se tornando um problema. Faltou dinheiro e parte das escolas da cidade permaneceu fechada durante esse período sem o evento. Outra parte manteve suas portas abertas à comunidade.



A escola Unidos da Zona Leste, que ficava localizada na Rua dos Fundadores, 1414, mudou o endereço de seu barracão recentemente. Há quase um mês, a sede foi transferida para a Rua João Gonzales Munhoz, no bairro Santa Luzia.



Nesta semana, o novo espaço recebeu a visita de quase 650 alunos de uma escola da cidade, que puderam observar as alegorias, instrumentos, fantasias e outros itens relacionados às festividades desta época do ano. Segundo o presidente da agremiação, Jacques Pétia, as crianças puderam compreender como funciona uma escola de samba.



"As crianças ficaram encantadas quando viram, por exemplo, esculturas de três metros de altura. A gente quer que elas entendam que carnaval é cultura", comenta Pétia. As visitas devem continuar após o carnaval, até o mês de abril, e grupos interessados podem fazer o agendamento por meio do telefone (18) 99704-6150.



O presidente da Unidos da Zona Leste afirma ainda que pretende oferecer cursos de cavaco, percussão e confecção de adereços e fantasias para a comunidade, um coral para a terceira idade (voltado para o samba), além de montar uma cooperativa que irá beneficiar, sobretudo, pessoas do segmento da costura.







