Monumento em rotatória de Penápolis é alvo de investigação

Alexandre Souza/Folha da Região - 24/02/2017 Associação de Ateus e Agnósticos alega que o Estado é laico Associação de Ateus e Agnósticos alega que o Estado é laico







A ação ocorreu após um munícipe pedir explicações ao MP sobre a construção do obelisco, e a Atea (Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos), com sede no Rio de Janeiro, entrar com um pedido na Justiça, solicitando que o monumento seja retirado do local. A entidade alega que o Estado é laico, de acordo com o artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, onde diz que "não cabe a qualquer ente federado, seja ele a União, Estado ou município, como no caso, manter um monumento religioso em um logradouro público". A Justiça encaminhou o caso ao MP.



O promotor José Fernando da Cunha informou que o inquérito vai apurar se o monumento em questão viola alguma norma constitucional. Ele acrescentou que o inquérito é ainda o meio procedimental adequado para a coleta de informações destinadas ao esclarecimento dos fatos e à instrução de eventual ação civil pública. "É função institucional do MP a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados", comentou.







