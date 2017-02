Feiras se reinventam e movimentam economia regional Rafaela Tavares Link



De um lado, os novos mercados ao ar livre oferecem à cadeia produtiva local um diferente canal de divulgação e escoamento de mercadorias, com eliminação da figura do atravessador. Do outro, os consumidores encontram opções de produtos manufaturados ou naturais sob as tendas e podem ter contato direto com quem os confeccionou ou cultivou.



Em Penápolis, a Feirinha de Produtores é realizada no segundo sábado de todos os meses, com uma rotatividade de barracas nas quais são oferecidos móveis, louças, artigos de saboaria e cosméticos naturais, peças decorativas e de vestuário com bordados e patchwork, doces finos, geleias, massas, cervejas artesanais, lanches gourmet e queijos. O evento teve, em fevereiro, sua nona edição.



CASA

Aproximadamente 40 produtores participam de cada evento, segundo a professora de arte Celia Muçouçah, organizadora da feira. “A gente tenta variar ao máximo os produtos a cada edição”, diz ela. O espaço arborizado, localizado na rua Otacílio Ferraz Pacheco, onde a cada mês são montadas as barracas e recebidos os visitantes é a própria casa da organizadora.







