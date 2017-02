Agência dos EUA planeja firmar contratos de muro do México em abril Agência Estado Link



Sábado - 25/02/2017 - 11h35





Comentários via Facebook:





A Agência de Fiscalização de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos disse que pretende iniciar até meados de abril o processo de firmar os contratos necessários para construção do muro na fronteira com o México proposto pelo presidente Donald Trump.



A agência informou que vai abrir licitação no início de março e que as companhias terão que submeter documentos com conceitos para o design e protótipos da construção até o dia 10 de março. Os finalistas deverão submeter suas propostas até o dia 24 de março.



Em discurso na sexta-feira, Trump afirmou que a construção do muro vai começar "muito em breve" e que o calendário está "muito, muito, muito adiantado".



O comunicado da agência não deu detalhes sobre onde o muro vai ser construído primeiro nem sobre quantos quilômetros ele deve ter inicialmente. Não está claro quão cedo o Congresso poderá providenciar recursos do orçamento para a construção e nem quanto pode ser destinado. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão