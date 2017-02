Presos, lobistas Jorge Luz e Bruno Luz chegarão a Curitiba na quinta-feira Agência Estado Link



Sábado - 25/02/2017 - 11h10





Comentários via Facebook:





Os lobistas ligados ao PMDB Jorge Luz e seu filho Bruno Luz, presos em Miami, nos Estados Unidos, serão transferidos para Curitiba na quinta-feira. Os dois foram presos pela Interpol na última sexta-feira e transferidos para Brasília. De acordo com a superintendência da Polícia Federal, o transporte dos dois foi adiado para quinta-feira devido ao alto preço das passagens aéreas durante o Carnaval.



Jorge e Bruno chegaram a Brasília na manhã deste sábado e em seguida passaram por exames no Instituto Médico Legal. Os dois estão presos na sede da Polícia Federal da capital. Bruno Luz foi abordado pela polícia de imigração dos Estados Unidos e afirmou que ele e o pai já estavam com as passagens compradas para o Brasil.



Os dois tiveram a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro, na 38ª fase da Lava Jato, denominada Operação Blackout, em alusão ao sobrenome dos envolvidos. Eles são acusados de intermediar propinas entre empresas que pretendiam fazer contratos com a Petrobras e políticos do PMDB. Ao todo, eles teriam repassado cerca de US$ 40 milhões aos peemedebistas, principalmente senadores. Nas operações, teriam sido utilizadas contas bancárias na Suíça e nas Bahamas.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão