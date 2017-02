PM é baleado pela própria arma após acidente de trânsito Agência Estado Link



Sábado - 25/02/2017 - 10h10





Comentários via Facebook: Atualização: 10h56 de 25/02/2017



Um soldado do 4° Batalhão de Choque da Polícia Militar da Capital pilotava sua moto pela avenida Nove de Julho, em Jundiaí, quando se envolveu em acidente de trânsito e acabou baleado pela própria arma. Era uma pistola .40, produzida pela empresa Taurus. Com esse já são 100 casos de policiais feridos por esse tipo de arma e sete mortos no Brasil. O soldado, de 45 anos, foi desviar de um Fox que estava à sua frente na noite de sexta-feira e bateu a moto contra as grades de proteção do Córrego do Mato, na avenida Nove de Julho.



Ele caiu e a arma que carregava disparou, atingindo-o na região da coxa. O PM passou por atendimento no Hospital São Vicente de Paulo e ficou internado. O delegado do Plantão da Polícia Civil, Ruiter Martins da Silva, determinou a apreensão da pistola e o encaminhamento da arma para perícia na Polícia Científica.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão