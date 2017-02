Del Potro e Raonic vencem e duelam nas semifinais em Delray Beach Agência Estado Link



Sábado - 25/02/2017 - 00h05





Comentários via Facebook:





O argentino Juan Martin del Potro e o canadense Milos Raonic vão fazer neste sábado uma das semifinais do Torneio de Delray Beach, ATP 250 norte-americano disputado em quadras rápidas. Nesta sexta-feira eles triunfaram pelas quartas de final e agora buscarão uma vaga na decisão, que contará com a presença de um tenista dos Estados Unidos.



Del Potro faz em Delray Beach a sua estreia no circuito mundial do tênis em 2017, depois de viver uma temporada de redenção no ano passado. Em 2016, após conseguir se afastar das lesões, ele conquistou a medalha de prata nos Jogos do Rio e avançou às quartas de final do US Open, fechando o ano com a inédita conquista da Copa Davis pela Argentina. Agora, ele vai tentar se classificar à decisão em confronto com Raonic, a quem venceu uma vez e perdeu outra.



Nesta sexta, pelas quartas de final, Del Potro, o número 42 do mundo, derrotou o norte-americano Sam Querrey, o 35º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 7/5. O argentino sofreu com os 16 aces do tenista dos Estados Unidos - fez apenas oito -, mas não teve sequer um break point contra e converteu um em cada parcial.



Número 4 do mundo, Raonic se classificou às semifinais ao superar o britânico Kyle Edmund, o 39º colocado no ranking, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 1 hora e 39 minutos. O canadense disparou dez aces na partida. Após perder o primeiro set, não teve sequer um break point contra e definiu a sua vitória com uma quebra de serviço em cada parcial.



A outra semifinal em Delray Beach envolverá dois tenistas norte-americanos: Donald Young (69º colocado no ranking da ATP) e Jack Sock (21º). Young se classificou um dia antes, com a desistência do evento do belga Steve Darcis, enquanto Sock superou nesta sexta-feira o norte-americano Steve Johnson (26º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão