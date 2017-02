Filha de Datena será capa da 'Playboy' de março Agência Estado Link



Sexta-Feira - 24/02/2017 - 21h30





Comentários via Facebook:





Leticia Wiermann Datena, filha do apresentador da Band José Luiz Datena, será capa da Playboy de março. "É isso, gente. Depois de 12 anos de namoro, casamos. Leticia Datena & Playboy, aguardem", escreveu no Instagram. A modelo e apresentadora tem 30 anos e já apareceu na revista em 2014, na seção Mulheres Que Amamos.



No post, ela se refere ao longo "namoro" com a Playboy. "A revista já tinha me convidado algumas vezes, na primeira eu tinha 18 anos, mas nunca achei interessante sair na capa. Com essa nova equipe as coisas se encaixaram e eu aceitei. Tenho certeza que faremos um trabalho lindo. Estou bastante ansiosa", disse Leticia à Playboy.



O ensaio será feito na semana de carnaval, em uma vinícula no Sul do Brasil, e a edição chega às bancas no fim de março.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão