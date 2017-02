Relatório da ONU indica que Irã cumpre acordo nuclear Agência Estado Link



Sexta-Feira - 24/02/2017 - 21h05





Comentários via Facebook:





A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da Organização das Nações Unidas emitiu um relatório, segundo o qual o Irã tem respeitado um acordo que impôs controles sobre o programa nuclear do país. O documento, obtido pela Associated Press, aponta que o Irã possui 102 quilos de urânio enriquecido, cerca da metade do limite permitido pelo acordo. Além disso, o país possui urânio enriquecido a um nível baixo, não nos níveis mais altos que permitiriam o uso em armas atômicas.



O urânio de baixo enriquecimento é empregado para gerar energia em reatores e outros fins pacíficos. Com o enriquecimento mais elevado, ele pode servir para abastecer uma ogiva nuclear.



O acordo, que entrou em vigor há pouco mais de um ano, se concentra em limitar o programa nuclear iraniano. Teerã insiste que não almeja produzir armas nucleares. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão