Tempestade alaga ruas e moradores fazem manifestação; veja fotos Da Redação Link



Sexta-Feira - 24/02/2017 - 20h37





Comentários via Facebook: Atualização: 20h55 de 24/02/2017

Roni Willer/Colaboração - 24/02/2017 Moradores iniciaram protesto contra constantes inundações em ruas de Castilho Moradores iniciaram protesto contra constantes inundações em ruas de Castilho







Com isso, moradores se irritaram e protestaram. Por quarenta minutos cerca de 30 moradores atingidos por alagamento interditaram o cruzamento das ruas Belarmino França com a rua Olavo Bilac. Eles reivindicavam providências da administração.



Os manifestantes interditaram as ruas com telhas, cones e pneus. Veículos precisaram retornar por não conseguirem passar pela via. A Polícia Militar acompanhou o caso, que só foi resolvido com a chegada da prefeita Fátima Nascimento (DEM).



VEJA MAIS IMAGENS:

Fotos de Roni Willer/Colaboração





PROMESSA

Fátima disse que está ciente do sofrimento da população. “A culpa não é minha, tenho apenas sessenta dias de administração. Esse problema é a falta de pagamento da administração anterior à empresa que efetuava a galeria”, explicou.



“O engenheiro e secretário do obras me informaram que essa obra foi estacionada em outubro do ano passado, mas garanto que vamos regularizar essa pendência e, assim, poderemos terminar essa obra”, afirmou. Maquinas da prefeitura foram ao local para remover os objeto usados para fechar a rua.



IDOSO

Um aposentado de 54 anos precisou de atendimento médico após cair dentro de uma canaleta de contenção de água que vai para um córrego, no centro de Castilho, também durante a tempestade. O homem tentou remover uma placa de sinalização, que segurava a caída da água, quando foi arrastado.



O brigadista Messias Donega chegou ao local e, com auxilio de uma escada, desceu na canaleta e encontrou a vítima segurando a placa para não ser levada na enxurrada. O homem sofreu um corte na testa e foi socorrido ao Hospital José Fortuna. (Colaborou Roni Willer)

Uma forte chuva que caiu na tarde desta sexta-feira (24) castigou área central de Castilho. m menos de 1 hora de tempestade, a rua Osório Junqueira se transformou em um rio. O pontos da cidade também sofreram com a quantidade de água.Com isso, moradores se irritaram e protestaram. Por quarenta minutos cerca de 30 moradores atingidos por alagamento interditaram o cruzamento das ruas Belarmino França com a rua Olavo Bilac. Eles reivindicavam providências da administração.Os manifestantes interditaram as ruas com telhas, cones e pneus. Veículos precisaram retornar por não conseguirem passar pela via. A Polícia Militar acompanhou o caso, que só foi resolvido com a chegada da prefeita Fátima Nascimento (DEM).Fátima disse que está ciente do sofrimento da população. “A culpa não é minha, tenho apenas sessenta dias de administração. Esse problema é a falta de pagamento da administração anterior à empresa que efetuava a galeria”, explicou.“O engenheiro e secretário do obras me informaram que essa obra foi estacionada em outubro do ano passado, mas garanto que vamos regularizar essa pendência e, assim, poderemos terminar essa obra”, afirmou. Maquinas da prefeitura foram ao local para remover os objeto usados para fechar a rua.Um aposentado de 54 anos precisou de atendimento médico após cair dentro de uma canaleta de contenção de água que vai para um córrego, no centro de Castilho, também durante a tempestade. O homem tentou remover uma placa de sinalização, que segurava a caída da água, quando foi arrastado.O brigadista Messias Donega chegou ao local e, com auxilio de uma escada, desceu na canaleta e encontrou a vítima segurando a placa para não ser levada na enxurrada. O homem sofreu um corte na testa e foi socorrido ao Hospital José Fortuna. (Colaborou Roni Willer)



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão