Vasco chega a Volta Redonda sem Luis Fabiano, que não estreará contra o Flamengo

Luis Fabiano não estreará pelo Vasco neste sábado, diante do Flamengo, pela semifinal da Taça Guanabara. Horas depois de o técnico Cristóvão Borges anunciar que iria relacioná-lo para o confronto, o time cruzmaltino desembarcou no fim da tarde em Volta Redonda sem o jogador.



Principal reforço do clube para a temporada, Luis Fabiano foi apresentado na última terça-feira. Ele próprio chegou a descartar a possibilidade de enfrentar o Flamengo, mas o presidente Eurico Miranda, na ocasião, garantiu: "Se eu escalar, ele vai jogar". O posicionamento de Cristóvão nesta sexta reforçou essa possibilidade, apenas para ser descartada momentos depois.



A última partida em que Luis Fabiano atuou aconteceu em outubro, ainda defendendo as cores do Tianjin Quanjian, da China. Além do longo período sem atuar, o jogador foi prejudicado pelas condições precárias disponíveis para que tentasse manter a forma no país asiático, uma vez que já não fazia parte dos planos do clube e, por isso, não tinha todas as instalações à disposição.



Sem ele, o time chegou a Volta Redonda, palco do clássico de sábado, empolgado. Sem perder para o maior rival a nove partidas, o Vasco foi recepcionado na cidade por alguns torcedores. E os jogadores mostraram o otimismo para a partida.



"É sempre bom participar desse tipo de partida. Tivemos uma semana de trabalho excelente, nos preparamos muito bem. Agora, iremos descansar e recarregar as energias para chegarmos 100% e conquistar uma bela vitória. Cada jogo é um jogo, uma história diferente. Amanhã, teremos que buscar o resultado, mas sem desespero. Vamos fazer o nosso melhor para ganhar o clássico, mas com tranquilidade sempre", disse o zagueiro Luan.







