Prefeita de Paris ironiza presidente dos EUA, após crítica de Trump à cidade

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, respondeu a uma crítica do presidente dos Estados Unidos, que comentou sobre a cidade em discurso nesta sexta-feira.



Em sua fala de hoje, Trump disse que um amigo seu, que ele chamou apenas de Jim, tinha o costume de visitar Paris, mas não ia à capital da França em quatro ou cinco anos porque "Paris não é mais Paris".



Hidalgo colocou no Twitter uma foto dela ao lado de Mickey Mouse e da Minnie e escreveu: "Para Donald e seu amigo Jim, da Torre Eiffel, nós estamos celebrando a atratividade de Paris com o Mickey e a Minnie.



Em outra mensagem, a prefeita disse que as reservas de turistas americanos têm alta de 30% em 2017, na comparação até agora com o ano passado. Fonte: Associated Press.







