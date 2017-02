Assassinato em lan house: falta de provas absolveu réu Ivan Ambrósio Link



Os advogados Edilson Gomes da Silva e Ariane Gomes Fontes, responsáveis pela defesa de Rodrigo Gonçalves Paixão, absolvido em julgamento na quarta-feira (22), disseram que não era possível condenar o réu, pois durante as investigações a polícia apontou cinco suspeitos pelo assassinato de Bruno Ricardo da Silva, de 19 anos, e Fábio Júlio Batista, de 21.Gonçalves foi absolvido por 4 votos a 3. O crime ocorreu em 18 de fevereiro de 2010 em uma lan house no cruzamento da avenida Prestes Maia com a rua Antônio Pires do Rio, no bairro Amizade. Silva — contratado apenas para fazer o júri — comentou que os elementos usados no processo deixaram diversas dúvidas."Durante a investigação, a Polícia Civil apontou cinco suspeitos com indícios de autoria do crime", disse. Ele acrescentou que o irmão de Gonçalves foi até a delegacia e teria informado que ouviu um comentário de que o réu teria matado os jovens. "Foi um processo conturbado, pois quando o irmão do réu falou da suspeita, a polícia não buscou mais informações sobre os demais suspeitos", destacou.



