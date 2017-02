Ed Sheeran fica só de meia para salvar a namorada Agência Estado Link



Durante o Brit Awards, que ocorreu na última quarta-feira, 22, Cherry Seaborn, namorada de Ed Sheeran, passou por uma situação daquelas: seu salto quebrou. Neste momento, o cantor salvou o dia dela e tirou os seus tênis para emprestar a Cherry.



Ed Sheeran ficou de meia e foi flagrado pelos fotógrafos com o sapato da namorada na mão. Nas redes sociais, os fãs do cantor elogiaram muito sua atitude e invejaram Cherry: todos queriam um namorado assim.







