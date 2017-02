Protesto na Santa Casa pede inclusão de médico em equipe Monique Bueno Link



Monique Bueno/Folha da Região - 24/02/2017 Manifestantes usam apitos para chamar a atenção e estendem cartazes e faixas pedindo o retorno Manifestantes usam apitos para chamar a atenção e estendem cartazes e faixas pedindo o retorno







Dezenas de pessoas estão reunidas na tarde desta sexta-feira (24), em frente à Santa Casa de Araçatuba, para pedir a inclusão do médico Rodrigo Mendonça na nova equipe de neurologia e neurocirurgia do hospital. Manifestantes usam apitos para chamar a atenção e estendem cartazes e faixas pedindo o retorno do profissional.A Santa Casa encerrou o contrato com a empresa de Mendonça no final do ano passado e não renovou em decorrência de descumprimentos ocorridos durante sua vigência. A decisão causou indignação em pacientes e familiares de Araçatuba e região que foram atendidos pelo médico ao longo dos últimos dez anos que atuou pelo SUS (Sistema Único de Saúde).



