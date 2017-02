China diz que não tem intenção de tirar vantagem com desvalorização cambial Agência Estado Link



Sexta-Feira - 24/02/2017 - 16h10





O governo da China afirmou, por meio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Geng Shuang, que o país não tem como objetivo ganhar vantagem no comércio por meio de uma desvalorização cambial. A declaração foi dada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar em entrevista à agência Reuters na quinta-feira que o país era um "grande campeão" na manipulação cambial.



O porta-voz do governo disse que Pequim está comprometida a aprimorar o mecanismo de formação da taxa de câmbio do yuan. Além disso, a China afirma que a taxa cambial está "basicamente estável em um nível razoável e de equilíbrio". O funcionário afirmou que a China não pretende ganhar uma vantagem no comércio com uma depreciação cambial competitiva e que "não existe base para uma desvalorização continuada do yuan".



"Nós esperamos que a parte relevante Trump possa tratar do assunto da taxa cambial do yuan de maneira objetiva e precisa e contribua para a construção da confiança e da cooperação mútuas", disse o porta-voz chinês, durante entrevista coletiva que teve seu conteúdo transcrito no site do Ministério das Relações Exteriores.







