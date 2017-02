China diz que questão nuclear da Coreia do Norte é problema dos EUA Agência Estado Link



A China respondeu aos comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o papel do país na resolução de conflitos com a Coreia do Norte, afirmando que a questão nuclear de seu país vizinho tem como fundamento a disputa entre o governo de Washington e Pyongyang, de acordo com informações da Sputnik, agência estatal russa.



Ontem, o presidente norte-americano afirmou em entrevista que a China poderia resolver a questão nuclear com a Coreia do Norte "muito facilmente, se quisesse".



"No nível em que está a questão nuclear na Coreia do Norte, você acha que esse problema é fácil de resolver? Nós repetidamente afirmamos que a raiz do problema está no desentendimento entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Esperamos que os dois lados compartilhem a responsabilidade e trabalhem juntos com a China para apoiar a paz e a estabilidade na península coreana, assim como o fim do programa nuclear no país", disse Geng Shuang, porta-voz do ministério de Relações Exteriores.







