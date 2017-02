Família consegue na Justiça vaga para criança em creche Amanda Lino Link



Quinta-Feira - 23/02/2017 - 21h53





Comentários via Facebook:







Os pais da criança alegam que precisam trabalhar e que não têm condições de arcar com o pagamento de uma creche particular, necessitando de vaga em uma das unidades do município. Por isso, a família ingressou na Justiça, solicitando matrícula na creche próxima de onde mora, após a Prefeitura alegar que existe lista de espera para o preenchimento das vagas.



O juiz justifica a concessão da liminar, esclarecendo que a demora no andamento do processo poderia resultar na privação da fase educacional que a criança já tem condições de participar, com possível comprometimento do seu desenvolvimento intelectual.



A Secretaria de Educação informou que atendeu à determinação judicial. Questionada sobre o déficit de vagas, a pasta disse que as mães que trabalham e necessitam de vagas estão sendo atendidas.





A Justiça concedeu liminar (decisão provisória) determinando que a Prefeitura de Andradina (a 112 km de Araçatuba) matricule um menino, cujo os dados não foram divulgados, no CEI (Centro de Educação Infantil) Sebastião de Moraes, no bairro Santa Cecília. Na decisão, o juiz Eduardo Garcia Albuquerque estipulou prazo de cinco dias para que a Secretaria Municipal de Educação cumpra a determinação, sob pena de crime de desobediência e multa a ser arbitrada.Os pais da criança alegam que precisam trabalhar e que não têm condições de arcar com o pagamento de uma creche particular, necessitando de vaga em uma das unidades do município. Por isso, a família ingressou na Justiça, solicitando matrícula na creche próxima de onde mora, após a Prefeitura alegar que existe lista de espera para o preenchimento das vagas.O juiz justifica a concessão da liminar, esclarecendo que a demora no andamento do processo poderia resultar na privação da fase educacional que a criança já tem condições de participar, com possível comprometimento do seu desenvolvimento intelectual.A Secretaria de Educação informou que atendeu à determinação judicial. Questionada sobre o déficit de vagas, a pasta disse que as mães que trabalham e necessitam de vagas estão sendo atendidas.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão