Ator ministra aula sobre interpretação para cinema Talita Rustichelli Link



Quinta-Feira - 23/02/2017 - 21h47





Comentários via Facebook: Atualização: 21h49 de 23/02/2017

Divulgação Djalma França coordenará a atividade gratuita, em Birigui, nos dias 4 e 5 de março Djalma França coordenará a atividade gratuita, em Birigui, nos dias 4 e 5 de março







Como explica o professor, os participantes terão noções básicas de técnicas de interpretação para as telonas, baseadas nos métodos de artes cênicas trabalhados pela atriz norte-americana Stella Adler (1901 - 1992), e pelo norte-americano Sanford Meisner (1905 - 1997) e o russo Michael Chekhov (1891 - 1955).



"Aula Gratuita Sobre Interpretação Para Cinema"

Com Djalma França

Dias e horários: 4 de março, das 15h às 18h, e 5 de março, das 9h às 12h

Local: Biblioteca Pública de Birigui (Av. Gov. Pedro de Toledo, 73)

Gratuito

Informações: (18) 3641-7408





Interessados em adquirir conhecimentos sobre métodos de atuação para a sétima arte poderão participar de uma oficina gratuita na próxima semana. A "Aula Sobre Interpretação Para Cinema" acontece em dois dias: 4 e 5 de março, respectivamente, das 15h às 18h e das 9h às 12h, na Biblioteca Pública Municipal de Birigui. A atividade será ministrada pelo ator Djalma França.Como explica o professor, os participantes terão noções básicas de técnicas de interpretação para as telonas, baseadas nos métodos de artes cênicas trabalhados pela atriz norte-americana Stella Adler (1901 - 1992), e pelo norte-americano Sanford Meisner (1905 - 1997) e o russo Michael Chekhov (1891 - 1955)."Aula Gratuita Sobre Interpretação Para Cinema"Com Djalma FrançaDias e horários: 4 de março, das 15h às 18h, e 5 de março, das 9h às 12hLocal: Biblioteca Pública de Birigui (Av. Gov. Pedro de Toledo, 73)GratuitoInformações: (18) 3641-7408



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão