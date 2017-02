Adolescente tocando gado mobiliza Guarda Municipal Da Redação Link



A Guarda Municipal de Birigui apreendeu 22 cabeças de gado que estavam sendo conduzidas por um adolescente de 13 anos, o que configura trabalho infantil. O flagrante, informa a assessoria da Prefeitura, aconteceu na tarde de quarta-feira (22), na estrada vicinal Birigui-Taquari, após a Secretaria Municipal de Segurança Pública receber denúncia anônima.



A ação, informa nota divulgada à imprensa, mobilizou o secretário municipal de Segurança Pública, Cleber Rodrigo da Silva, e o comandante da Guarda, José Carlos Fernandes. "Conforme prevê a lei municipal 4.095/2002, os animais serão apreendidos pela Prefeitura e estarão à disposição do proprietário após pagamento de multa", explicou Silva.



Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil por envolver um menor de idade. O caso também foi encaminhado ao Conselho Tutelar de Birigui. (Com informações da Prefeitura)





