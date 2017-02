EUA retiram manifestantes contrários ao oleoduto Dakota Access Agência Estado Link



Quinta-Feira - 23/02/2017 - 21h05





Autoridades retiraram nesta quinta-feira manifestantes que se concentravam em um campo em Dakota do Norte para se posicionar contra o oleoduto Dakota Access, fechando um local que havia se tornado um polo de protestos no último mês. O Departamento do Xerife do Condado de Morton informou que 46 pessoas foram detidas nesta quinta-feira, após 10 manifestantes serem detidos no dia anterior.



Autoridades haviam determinado que todos deixassem a área até a quarta-feira, com o argumento de que havia risco de enchentes. A maioria dos manifestantes obedeceu, mas um pequeno grupo seguia no local na manhã da quinta-feira.



O oleoduto percorrerá quase 2 mil quilômetros e levará até 570 mil barris por dia da Dakota do Norte para Illinois.



Líderes da tribo Standing Rock Sioux Tribe, que lideraram o movimento contra o oleoduto, haviam pedido aos manifestantes que deixassem o local no prazo determinado. O campo Oceti Sakowin foi estabelecido no verão local passado na região do rio Missouri e se tornou o coração simbólico dos protestos contra o projeto. Fonte: Dow Jones Newswires.







