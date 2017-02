EUA enfrentam "viagem dura" em conversas com o México, diz Trump Agência Estado Link



Quinta-Feira - 23/02/2017 - 15h10





Comentários via Facebook:





As relações entre o México e o novo governo dos Estados Unidos serão sujeitas a um importante teste nesta quinta-feira, afirmou o presidente Donald Trump.



O republicano enviou os secretários Rex Tillerson (Estado) e John Kelly (Segurança Interna) para uma reunião com autoridades mexicanas, que estão furiosas com as promessas da Casa Branca de erguer um muro entre os países e renegociar o acordo comercial entre os países, entre outros assuntos. Os norte-americanos chegam à Cidade do México para preparar uma reunião entre os dois presidentes, e também devem tratar de temas como o tráfico de drogas e a entrada ilegal de imigrantes na fronteira.



Segundo um dos principais assessores de Enrique Peña Nieto, o presidente mexicano pode cancelar as conversas com Tillerson e Kelly caso as reuniões preliminares não tragam resultados positivos.



Trump parece ciente disso. Em uma reunião com representantes da indústria no país, o presidente afirmou que seus enviados têm uma "viagem dura" nesta quinta.



"Teremos uma boa relação com o México, espero. Se não tivermos, não teremos", afirmou. "Setenta bilhões em déficit comercial, e isso não inclui as drogas que entram pela fronteira. Como água. Não podemos deixar isso acontecer". Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão