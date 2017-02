PM e usuários de drogas entram em confronto na Cracolândia Agência Estado Link



Policiais militares e dependentes químicos entraram em confronto na tarde desta quinta-feira, 23, na Cracolândia, região central da capital paulista. Os usuários de drogas fizeram barricadas e atearam fogo para impedir o avanço dos PMs. Os policiais usaram balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. Ao menos cinco PMs e um fotógrafo ficaram feridos.



Segundo a Polícia Militar, a confusão começou após a prisão de dois suspeitos na Alameda Barão de Piracicaba. Um grupo de pessoas foi para cima dos agentes, que buscaram apoio do Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com a PM, dependentes químicos jogaram pedras em direção aos bombeiros.



O coronel Alexandre Gasparian, comandante do policiamento na área, afirmou que um grupo de usuários tentou invadir o Corpo de Bombeiros. Os policiais feridos durante o confronto foram socorridos e levados ao Hospital Militar. A Força Tática e o Grupamento Aéreo foram enviados à região.



O fotógrafo Dario de Oliveira foi baleado na perna. Socorrido por moradores e comerciantes da região, foi levado ao hospital pelos bombeiros. Segundo o relato de jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos que estavam no local, o tiro partiu do chamado fluxo. Não se sabe se a bala era de fogo ou borracha.



A Guarda-Civil Metropolitana, localizada na Alameda Dino Bueno, montou uma linha de bloqueio para evitar o avanço dos dependentes químicos sobre os agentes. Outro grupo tentou ocupar a Rua Helvétia, mas foi impedido por um bloqueio da PM.



Às 14 horas, o embate entre PMs e usuários de droga continuava na esquina da Helvétia com a Barão de Piracicaba.



A ocorrência foi registrada no 77º Distrito Policial (Santa Cecília).







