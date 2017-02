TSE aceita recurso e prefeito eleito de Ilha Solteira pode ser diplomado Ronaldo Ruiz Galdino Link



Divulgação Edson Gomes e seu filho, Otávio, que foi eleito vice em sua chapa; ele pode ser preso se tomar posse Edson Gomes e seu filho, Otávio, que foi eleito vice em sua chapa; ele pode ser preso se tomar posse







A votação ficou empatada em três a três, mas o ministro Gilmar Mendes se manifestou em favor de Gomes. A argumentação dos ministros que acataram a apelação é de que o processo que barrou a candidatura não transitou em julgado e não foi apreciado por órgão colegiado. Por isso, não se enquadraria na Lei da Ficha Limpa.



Em outubro do ano passado, perto da data da diplomação, o TSE concedeu liminar (decisão provisória) impedindo Gomes de ser diplomado, após pedido da Procuradoria-Geral Eleitoral. Porém, a nova decisão, na prática, derruba a liminar.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aceitou nesta quinta-feira (23), por quatro votos a três, recurso do prefeito eleito de Ilha Solteira, Edson Gomes (PP), contra a cassação de sua candidatura. A decisão permite que seja diplomado. No entanto, ele está foragido da Justiça e pode ser preso a qualquer momento em processo criminal por suspeita em fraude entre 2010 e 2011 em licitações, quando também foi chefe do Executivo.A votação ficou empatada em três a três, mas o ministro Gilmar Mendes se manifestou em favor de Gomes. A argumentação dos ministros que acataram a apelação é de que o processo que barrou a candidatura não transitou em julgado e não foi apreciado por órgão colegiado. Por isso, não se enquadraria na Lei da Ficha Limpa.Em outubro do ano passado, perto da data da diplomação, o TSE concedeu liminar (decisão provisória) impedindo Gomes de ser diplomado, após pedido da Procuradoria-Geral Eleitoral. Porém, a nova decisão, na prática, derruba a liminar.



