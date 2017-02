Professora é empurrada por aluna em escola de Araçatuba Márcio Bracioli Link



O caso ocorreu na tarde de terça-feira (21), no mesmo dia após que uma outra professora também ter procurado a polícia por ter sido mordida por uma aluna de 14 anos. Este novo caso, no entanto, foi registrado apenas na tarde desta quarta (22).



Nesta ocasião, a professora afirmou para a polícia que flagrou a aluna discutindo e fazendo gestos obscenos para outra, quando tentou intervir, questionando o que estaria ocorrendo. A adolescente então teria empurrado a professora, desferindo vários xingamentos e ameaças contra ela.



CONFUSÃO

A professora ainda afirmou para a polícia que a aluna tem histórico de confusões na escola. O caso será investigado pela polícia. A escola não divulgou quais procedimentos tomará contra a aluna.

